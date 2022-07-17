Жителей Сумщины просят быть бдительными и осторожными в 20 километровой зоне от границы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал жителей области просят быть бдительными и осторожными в 20-ти километровой зоне от границы. Об этом сообщает УНН.
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"Приграничные Сумской области обстреливаются из всех видов артиллерии фашистов. Действительно будьте бдительны и осторожны в 20-ти километровой зоне от границы", - призвал Живицкий.
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Как отметил глава ОВА, причин для лишних волнений в эти выходные нет, но нужно соблюдать меры безопасности и правила при воздушных тревогах.
Напомним
За предыдущие сутки русские войска более 140 раз обстреляли Сумскую область.