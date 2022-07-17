Жителів Сумщини просять бути пильними та обережними у 20-ти кілометровій зоні від кордону

Цитата

"Прикордоння Сумщини обстрілюється з усіх видів артилерії фашистів. Дійсно будьте пильним і обережними у 20-ти кілометровій зоні від кордону", - закликав Живицький.

Деталі

Як зазначив очільник ОВА, причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає, але потрібно дотримуватися заходів безпеки та правил при повітряних тривогах.

Нагадаємо

За попередню добу російські війська понад 140 разів обстріляли Сумську область.