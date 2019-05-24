Жителей столичного региона предупредили о грозах и шквалах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Киеве во второй половине дня, 24 мая, ожидаются грозы. Они продолжатся и в субботу, 25 мая. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Во второй половине дня 24 мая гроза, в течение суток 25 мая грозы, днем шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Кроме того, по Киевской области во второй половине дня 24 мая гроза, в течении суток 25 мая грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
Напомним, в выходные, 25-26 мая, в большинстве областей Украины кратковременные дожди с грозами.