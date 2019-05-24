Синоптики дали прогноз на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У вихідні, 25-26 травня, у більшості областей України короткочасні дощі з грозами. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У вихідні в більшості областей короткочасні дощі з грозами, завтра подекуди град та шквали 15-20 м/с, на південному сході країни значні дощі, лише вдень 26 травня на Правобережжі без істотних опадів", - вказали синоптики.
Температура вночі 11-17°, вдень 20-26°, у західних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°.
У понеділок, 27 травня, у більшості областей без опадів, лише вдень у північно-західній частині місцями невеликий дощ; нічна температура суттєво не зміниться, денна - дещо підвищиться.
Нагадаємо, дощі в Україні продовжаться наступного тижня.