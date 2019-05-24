Синоптики дали прогноз на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В выходные, 25-26 мая, в большинстве областей Украины кратковременные дожди с грозами. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В выходные в большинстве областей кратковременные дожди с грозами, завтра местами град и шквалы 15-20 м/с, на юго-востоке страны значительные дожди, лишь днем 26 мая на Правобережье без существенных осадков", - указали синоптики.
Температура ночью 11-17°, днем 20-26°, в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°.
В понедельник, 27 мая, в большинстве областей без осадков, только днем в северо-западной части местами небольшой дождь; ночная температура существенно не изменится, дневная - несколько повысится.
Напомним, дожди в Украине продолжатся на следующей неделе.