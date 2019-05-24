Жителів столичного регіону попередили про грози та шквали
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Києві у другій половині дня, 24 травня, очікуються грози. Вони продовжаться і у суботу, 25 травня. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У другій половині дня 24 травня гроза, протягом доби 25 травня грози, вдень шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Окрім того, по Київській області у другій половині дня 24 травня гроза, протягом доби 25 травня грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, у вихідні, 25-26 травня, у більшості областей України короткочасні дощі з грозами.