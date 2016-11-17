Жителей Кропивницкого будут судить за разбойное нападение на предпринимателя и его дочь
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Кировоградской области будут судить четырех жителей Кропивницкого, совершивших разбойное нападение на предпринимателя и его 14-летнюю дочь. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.
Установлено, что преступление было спланировано заранее. Трое фигурантов дела ранее неоднократно судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Согласно заключению экспертизы пистолет, которым преступники угрожали пострадавшим, является пневматическим, калибра 4,5 мм, промышленного производства.
Трем лицам избрали меру пресечения - содержание под стражей, еще один находится под домашним арестом.
За содеянное обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, трое преступников проникли в домовладение предпринимателя, в то время как их пособница осталась возле дома, чтобы наблюдать за появлением посторонних лиц. Хозяина с дочкой, которые внезапно вернулись домой, нападавшие связали, избили и, угрожая пистолетом, требовали рассказать, где находятся материальные ценности.