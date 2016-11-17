Жителів Кропивницького судитимуть за розбійний напад на підприємця та його доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Кіровоградщині судитимуть чотирьох жителів Кропивницького, які скоїли розбійний напад на підприємця та його 14-річну доньку. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
Встановлено, що злочин був спланований заздалегідь. Троє фігурантів справи раніше неодноразово судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Відповідно до висновку експертизи пістолет, яким злочинці погрожували постраждалим, є пневматичним, калібру 4,5 мм, промислового виготовлення.
Трьом особам обрано запобіжний захід — тримання під вартою, ще одна особа перебуває під домашнім арештом.
За скоєне обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, троє злочинців проникли до домоволодіння підприємця, в той час як їх пособниця залишилася біля будинку, щоб спостерігати за появою сторонніх осіб. Господаря з донькою, які раптово повернулись додому, нападники зв’язали, побили та, погрожуючи пістолетом, вимагали розповісти, де знаходяться матеріальні цінності.