Жители ЖК на одесской Молдаванке две недели сидят без воды и света

По их словам, еще в конце октября в двух парадных их дома отключили электроснабжение и воду. Люди говорят, что городская власть вышла на связь, были переговоры, но проблема пока еще не разрешилась. Жители ЖК винят в случившемся застройщика — компанию “Эдельвейс Плес”, а также курирующую дом обслуживающую компанию. По словам жильцов, из-за нарушений при оформлении документов они не могут заключить прямые договоры на поставку электроэнергии и других коммунальных услуг.

Отметим, что из-за подобных коммунальных вопросов жители ЖК “Одесский двор” перекрывали дорогу несколько лет назад. Проблемы существуют с апреля 2016 года, когда дом был сдан в эксплуатацию. По словам жильцов, дом был сдан без подключения к коммуникациям. Последующее подключение и его юридическое оформление только добавило проблемных моментов.