Жителі ЖК на одеській Молдаванці два тижні сидять без води та світла

За їхніми словами, ще наприкінці жовтня до двох парадних їхніх будинків відключили електропостачання та воду. Люди кажуть, що міська влада вийшла на зв’язок, були переговори, але проблема поки що не вирішилася. Жителі ЖК звинувачують у тому, що талося, забудовника — компанію “Едельвейс Плес”, а також обслуговуючу компанію, що курирує будинок. За словами мешканців, через порушення під час оформлення документів вони не можуть укласти прямі договори на постачання електроенергії та інших комунальних послуг.

Зазначимо, що через подібні комунальні питання мешканці ЖК “Одеський двір” перекривали дорогу кілька років тому. Проблеми існують з квітня 2016 року, коли будинок було здано в експлуатацію. За словами мешканців, будинок було здано без підключення до комунікацій. Подальше підключення та його юридичне оформлення лише додало проблемних моментів.