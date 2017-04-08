Жители Умани смогут бесплатно посещать дендропарк "Софиевка"
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 8 апреля. УНН. От 15 апреля вход в дендропарк “Софиевка” для всех жителей Умань будет бесплатным. Информирует УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Уманского городского совета.
1 апреля с этому поводу состоялось собрание коллектива парка “Софиевка”, на котором было принято решение о введении бесплатного входа в дендропарк для всех жителей города Умань.
Следовательно, уже с 15 апреля вход в парк “Софиевка” для всех жителей города Умань при наличии документов (паспорта, студенческого, ученического билетов и других, удостоверяющие личность жителя г. Умань) будет бесплатным в рабочие дни: со вторника по воскресенье с 9 : 00 до 18:00.