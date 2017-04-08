Жители Умани смогут бесплатно посещать дендропарк "Софиевка"

1 апреля с этому поводу состоялось собрание коллектива парка “Софиевка”, на котором было принято решение о введении бесплатного входа в дендропарк для всех жителей города Умань.

Следовательно, уже с 15 апреля вход в парк “Софиевка” для всех жителей города Умань при наличии документов (паспорта, студенческого, ученического билетов и других, удостоверяющие личность жителя г. Умань) будет бесплатным в рабочие дни: со вторника по воскресенье с 9 : 00 до 18:00.