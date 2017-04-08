Жителі Умані безкоштовно відвідуватимуть дендропарк “Софіївка”

1 квітня з цього приводу відбулися збори колективу парку “Софіївка”, на яких було прийнято рішення про запровадження безкоштовного входу в дендропарк для всіх жителів міста Умань.

Відтак, уже з 15 квітня вхід до парку “Софіївка” для всіх жителів міста Умань при наявності документів (паспорта, студентського, учнівського квитків та інших, які засвідчують особу жителя м.Умань) буде безкоштовним у робочі дні: з вівторка по неділю з 9:00 до 18:00.