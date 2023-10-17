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Жители сообщили об ударах на юге Газы - AP

Киев • УНН

 • 302353 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Жители сектора Газа во вторник сообщили об ударах на юге анклава, проинформировало Associated Press, сообщая о погибших и раненых, передает УНН.

Жители сообщили об ударах на юге Газы - AP

Детали

"Израильские авиаудары", как сообщается, продолжились в секторе Газа рано утром во вторник, "в результате чего", по данным AP, "погибли десятки человек на юге заблокированного анклава, где Израиль приказал мирным жителям с севера искать убежища перед ожидаемым наземным наступлением" .

"Раненые были доставлены в больницу после сильных атак у городов Рафах и Хан-Юнис на юге Газы, сообщили жители Газы. Басем Наим, высокопоставленный представитель ХАМАС и бывший министр здравоохранения, сообщил, что 27 человек были убиты в Рафахе и 30 - в Хан-Юнисе", - сообщает AP.

Репортер Associated Press с утра вторника, как сообщается, "видел около 50 тел, доставленных в больницу Насера в Хан-Юнисе".

Между тем, как сообщается, США работали над тем, чтобы выйти из тупика в вопросе доставки помощи миллионам все более отчаявшихся мирных жителей в секторе Газа после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, в то время как президент США Джо Байден готовится отправиться в регион.

Напомним

На прошлой неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Аммане. Аббас предостерег от "второй Накбы", которая угрожает палестинцам после того, как израильская армия приказала эвакуировать более миллиона человек с севера Газа.

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