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Жителі повідомили про удари на півдні Гази - AP

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Жителі сектору Гази у вівторок повідомили про удари на півдні анклаву, поінформувало Associated Press, повідомляючи про загиблих та поранених, передає УНН.

Жителі повідомили про удари на півдні Гази - AP

Деталі

"Ізраїльські авіаудари", як повідомляється, продовжилися у секторі Газа рано-вранці у вівторок, "внаслідок чого", за даними AP, "загинули десятки людей на півдні заблокованого анклаву, де Ізраїль наказав мирним жителям з півночі шукати прихистку перед очікуваним наземним наступом".

"Поранених було доставлено до лікарні після сильних атак біля міст Рафах та Хан-Юніс на півдні Гази, повідомили жителі Гази. Басем Наїм, високопоставлений представник ХАМАС і колишній міністр охорони здоров'я, повідомив, що 27 людей було вбито в Рафаху і 30 - у Хан-Юнісі", - повідомляє AP.

Репортер Associated Press з ранку вівторка, як повідомляється, "бачив близько 50 тіл, доставлених до лікарні Насера у Хан-Юнісі". 

Тим часом, як повідомляється, США працювали над тим, щоб вийти з глухого кута в питанні доставки допомоги мільйонам все більш зневірених мирних жителів у секторі Газа після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, у той час, як президент США Джо Байден готується вирушити в регіон.

Нагадаємо

Минулого тижня державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Палестини Махмудом Аббасом в Аммані. Аббас застеріг від "другої Накби", яка загрожує палестинцям після того, як ізраїльська армія наказала евакуювати понад мільйон людей з півночі Гази.

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