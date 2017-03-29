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Жители оккупированного Донбасса жалуются на распределение гумпомощи - разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. На временно оккупированных территорий Донбасса растет недовольство населения системой распределения и выдачи "российской гуманитарной помощи". Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

"К "управлениям труда и социальной защиты населения" администраций населенных пунктов массово поступают жалобы жителей, недовольных отсутствием общественного контроля учета и распределения гуманитарной помощи, что приводит к ее хищению", - говорится в сообщении.

Напомним, боевик на Донбассе получил ранения во время сбора металлолома.

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