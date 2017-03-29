Жители оккупированного Донбасса жалуются на распределение гумпомощи - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. На временно оккупированных территорий Донбасса растет недовольство населения системой распределения и выдачи "российской гуманитарной помощи". Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"К "управлениям труда и социальной защиты населения" администраций населенных пунктов массово поступают жалобы жителей, недовольных отсутствием общественного контроля учета и распределения гуманитарной помощи, что приводит к ее хищению", - говорится в сообщении.
Напомним, боевик на Донбассе получил ранения во время сбора металлолома.