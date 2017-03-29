Жителі окупованого Донбасу скаржаться на розподіл гумдопомоги - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донбасу зростає невдоволення населення системою розподілу та видачі “російської гуманітарної допомоги”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"До “управлінь праці та соціального захисту населення” адміністрацій населених пунктів масово надходять скарги мешканців, невдоволених відсутністю громадського контролю обліку та розподілу гуманітарної допомоги, що призводить до її розкрадання", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, бойовик на Донбасі отримав поранення під час збору металобрухту.