Жители Каталонии встретили премьер-министра Испании свистом и криками

Холодный прием политику был устроен во время незапланированного визита в один из местных музеев. При выходе его поджидала толпа разгневанных каталонцев, которые сразу же принялись скандировать целый ряд лозунгов, подкрепляя его свистом.

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Рахой не стал вступать в конфронтацию с оппонентами и покинул место событий, продолжив свой визит в другом каталонскую городе - Жироне.

Напомним, премьер Испании заявил о конце сепаратистского процесса в Каталонии.