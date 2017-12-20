Жителі Каталонії зустріли прем’єр-міністра Іспанії свистом та вигуками
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Населення каталонського міста Фігерас освистало голову іспанського уряду Маріано Рахоя, котрий прибув у регіон в рамках виборчої кампанії позачергових місцевих виборів у Каталонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Periódico.
Холодний прийом політику був влаштований під час незапланованого візиту до одного з місцевих музеїв. При виході його очікував натовп розгніваних каталонців, котрі одразу ж прийнялися скандувати цілий ряд гасел, підкріплюючи його свистом.
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Рахой не став вступати у конфронтацію з опонентами та покинув місце подій, продовживши свій візит у іншому каталонську місті – Жироні.
Нагадаємо, прем'єр Іспанії заявив про кінець сепаратистського процесу в Каталонії.