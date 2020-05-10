Жители Гонконга вышли на антиправительственную забастовку несмотря на коронавирус

В Гонконге сотни людей в воскресенье, 10 мая, протестуют против политики правительства. Акции проходят сразу в нескольких торговых центрах. Во время демонстраций полиция арестовала по меньшей мере 11 человек, среди которых 12-летняя девочка.

Кроме того, на несколько десятков человек наложены штрафы за нарушение правил минимальной дистанции, необходимой для сдерживания распространения коронавируса. Согласно действующим на данный момент правилам, в Гонконге запрещается собираться группами более восьми человек.

Во время антиправительственных выступлений демонстранты обвинили власть в злоупотреблении мерами для борьбы с пандемией COVID-19. По мнению митингующих, эти меры применяются с целью ограничения гражданских свобод в Гонконге. В одном из торговых центров сотрудник полиции применил перцовый спрей против демонстрантов и журналистов после того, как в правоохранителей бросили бутылкой с водой.

Напомним, в Гонконге с весны 2019 года продолжаются протесты, начавшиеся из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросам властей Китая. Отказ местной власти от этих планов не привел к прекращению демонстраций, которые часто перерастали в насильственное противостояние с правоохранителями. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек.

Как сообщал УНН, в мире осудили китайские аресты активистов в Гонконге.