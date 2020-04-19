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У світі засудили китайські арешти активістів у Гонконзі

У світі засудили китайські арешти активістів у Гонконзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Іноземні уряди піддали критиці проведений поліцією в суботу арешт 15 гонконгських активістів, звинувачених в організації та участі в антиурядових акціях протесту в минулому році, передає УНН із посиланням на Reuters.

Так, міжнародна асоціація юристів заявила, що влада не повинна зазіхати на права людини, а правова система повинна захищати від будь-яких зловживань владою, коли світ стурбований пандемією коронавірусу.

"Сполучені Штати засуджують арешт прихильників демократії у Гонконзі. Пекін і його представники в Гонконзі продовжують вживати дії, несумісні з зобов'язаннями, взятими відповідно до Китайсько-британської спільної декларації, які включають прозорість, верховенство закону і гарантії того, що Гонконг буде і надалі користуватися високим ступенем автономії", - заявив держсекретар США Майк Помпео.

Серед заарештованих прихильників руху за демократію були засновник Демократичної партії і адвокат 81-річний Мартін Лі, 71-річний магнат-видавець-мільйонер Джиммі Лай, і колишній законодавець і адвокат Маргарет Нг, 72-х років.

Поліція повідомила, що заарештованим були особи від 24 до 81 року, і вони були затримані за звинуваченням в організації та участі в "незаконних зборах" 18 серпня, а також 1 і 20 жовтня минулого року.

Всі вони повинні були постати перед судом 18 травня. Поліція заявила, що можливі нові арешти.

Деякі із заарештованих були звільнені під заставу пізно ввечері в суботу.

У Великій Британії представник Міністерства закордонних справ заявив, що уряд очікує, що будь-які арешти і судові процедури будуть "проводитися чесно і прозоро".

Міністерство закордонних справ також заявило, що право на мирний протест є "основним для способу життя Гонконгу", і влада повинна уникати "дій, які розпалюють напруженість".

"Влада повинна зосередитися на відновленні довіри через процес конструктивного політичного діалогу", - заявили у міністерстві закордонних справ.

Як повідомлялося в УНН, протести в Гонконзі, що почалися ще з весни 2019 року, тривали кілька місяців. Спочатку протести були спровоковані спробою схвалити екстрадицію до материкового Китаю. 

З тих пір вони отримали антикитайський характер в цілому. Серед вимог, висунутих учасниками протесту, - розслідування дій поліції, амністія більше 6000 затриманих і право обирати лідера Гонконгу.

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