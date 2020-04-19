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В мире осудили китайские аресты активистов в Гонконге

В мире осудили китайские аресты активистов в Гонконге

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Иностранные правительства подвергли критике проведенный полицией в субботу арест 15 гонконгских активистов, обвиняемых в организации и участии в антиправительственных акциях протеста в прошлом году, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, международная ассоциация юристов заявила, что власть не должна посягать на права человека, а правовая система должна защищать от любых злоупотреблений властью, когда мир обеспокоен пандемией коронавируса.

"Соединенные Штаты осуждают арест сторонников демократии в Гонконге. Пекин и его представители в Гонконге продолжают предпринимать действия, несовместимые с обязательствами, взятыми в соответствии с Китайско-британской совместной декларацией, включающая прозрачность, верховенство закона и гарантии того, что Гонконг будет и в дальнейшем пользоваться высокой степенью автономии", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Среди арестованных сторонников движения за демократию были основатель Демократической партии и адвокат 81-летний Мартин Ли, 71-летний магнат-издатель-миллионер Джимми Лай, и бывший законодатель и адвокат Маргарет Нг, 72-х лет.

Полиция сообщила, что арестованным были лица от 24 до 81 года, и они были задержаны по обвинению в организации и участии в "незаконном собрании" 18 августа, а также 1 и 20 октября прошлого года.

Все они должны были предстать перед судом 18 мая. Полиция заявила, что возможны новые аресты.

Некоторые из арестованных были освобождены под залог поздно вечером в субботу.

В Великобритании представитель Министерства иностранных дел заявил, что правительство ожидает, что любые аресты и судебные процедуры будут "проводиться честно и прозрачно".

Министерство иностранных дел также заявило, что право на мирный протест является "основным для образа жизни Гонконга", и власть должна избегать "действий, которые разжигают напряженность".

"Власть должна сосредоточиться на восстановлении доверия через процесс конструктивного политического диалога", - заявили в министерстве иностранных дел.

Как сообщалось в УНН, протесты в Гонконге, начавшиеся еще с весны 2019 года, продолжались несколько месяцев. Сначала протесты были спровоцированы попыткой одобрить экстрадиции в материковый Китай.

С тех пор они получили антикитайской характер в целом. Среди требований, выдвинутых протестующими, - расследование действий полиции, амнистия более 6000 задержанных и право выбирать лидера Гонконга.

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