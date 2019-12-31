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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 834 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 132111 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В новогоднюю ночь полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Гонконге

В новогоднюю ночь полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Гонконге

Киев  •  УНН

 • 12715 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Полиция Гонконга применила в новогоднюю ночь слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов, устроивших несогласованные акции протеста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RTHK.

Радикалы в масках из числа молодежи собрались в районе Монг Кок в материковой части города. Они заняли проезжую часть, пытались возводить баррикады, разбивали светофоры.

Напомним, полиция Гонконга задержала не менее 15 человек во время столкновений в субботу с десятками продемократически настроенных протестующих, которые напали на торговый центр недалеко от границы с Китаем, чтобы устроить демонстрацию против туристов и покупателей с материка.

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