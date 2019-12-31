В новогоднюю ночь полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Гонконге
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Полиция Гонконга применила в новогоднюю ночь слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов, устроивших несогласованные акции протеста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RTHK.
Радикалы в масках из числа молодежи собрались в районе Монг Кок в материковой части города. Они заняли проезжую часть, пытались возводить баррикады, разбивали светофоры.
Напомним, полиция Гонконга задержала не менее 15 человек во время столкновений в субботу с десятками продемократически настроенных протестующих, которые напали на торговый центр недалеко от границы с Китаем, чтобы устроить демонстрацию против туристов и покупателей с материка.