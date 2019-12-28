Полиция Гонконга задержала 15 человек во время новых акций протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Полиция Гонконга задержала не менее 15 человек во время столкновений в субботу с десятками продемократически настроенных протестующих, которые напали на торговый центр недалеко от границы с Китаем, чтобы устроить демонстрацию против туристов и покупателей с материка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
В субботу днем офицеры в штатском и в масках с палками, как указано, задержали 14 человек, в том числе 14-летнюю девочку, которая протестовала внутри торгового центра, заставляя магазины закрываться и преследуя покупателей.
Полиция ворвалась в торговый центр для подкрепления офицеров и использовала перцовый газ, чтобы разогнать толпу, которая собралась, чтобы выразить протест против задержаний.
После того, как полиция пошла, некоторые протестующие остались на пешеходном мосту, который соединяет торговый центр со станцией метро MTR, и преследовали прохожих, которых они считали туристами с материкового Китая.
Еще один человек был задержан полицией во время дальнейшего инцидента в торговом центре, его голова была вся в крови.
Аналогичные акции протеста и столкновения произошли также в торговом центре в другом районе, где в субботу вечером были задержаны несколько человек.
Много торговых центров Гонконга стали обычными местами для проведения акций протеста.
В прошлом месяце наблюдалось относительное снижение уровня насилия и протестов. Но после того, как Пекин и городские лидеры отказались от дальнейших уступок, в рождественский период возобновились митинги и столкновения.
Напомним, полиция в Гонконге задержала по меньшей мере 310 участников протестов за три дня.
Кроме этого, власти Гонконга обвинила протестующих в "порче Рождества".
Отметим, протесты в Гонконге продолжаются еще с весны 2019 года. Сначала протесты были спровоцированы попыткой одобрить экстрадицию в материковый Китай. С тех пор они получили антикитайский характер в целом. Среди требований, выдвинутых протестующими, - расследование действий полиции, амнистия более 6000 задержанных и право выбрать лидера Гонконга.