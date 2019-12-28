Полиция Гонконга задержала 15 человек во время новых акций протеста

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Полиция Гонконга задержала не менее 15 человек во время столкновений в субботу с десятками продемократически настроенных протестующих, которые напали на торговый центр недалеко от границы с Китаем, чтобы устроить демонстрацию против туристов и покупателей с материка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.