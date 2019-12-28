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Поліція Гонконгу затримала 15 осіб під час нових акцій протесту

Поліція Гонконгу затримала 15 осіб під час нових акцій протесту

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Поліція Гонконгу затримала щонайменше 15 осіб під час зіткнень в суботу з десятками продемократично налаштованих протестувальників, які напали на торговий центр недалеко від кордону з Китаєм, щоб влаштувати демонстрацію проти туристів і покупців з материка. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.

У суботу вдень офіцери в цивільному та в масках з палицями, як вказано, затримали 14 осіб, в тому числі 14-річну дівчинку, яка протестувала всередині торгового центру, змушуючи магазини закриватися і переслідуючи покупців.

Поліція увірвалася в торговий центр для підкріплення офіцерів і використовувала перцевий газ, щоб розігнати натовп, який зібрався, щоб висловити протест проти затримань.

Після того, як поліція пішла, деякі протестувальники залишилися на пішохідному мосту, що з'єднує торговий центр зі станцією метро MTR, і переслідували перехожих, яких вони вважали туристами з материкового Китаю.

Інший чоловік був затриманий поліцією під час подальшого інциденту в торговому центрі, його голова була вся в крові.

Аналогічні акції протесту і сутички відбулися також в торговому центрі в іншому районі, де в суботу ввечері було затримано кілька осіб.

Багато торгових центрів Гонконгу стали звичайними місцями для проведення акцій протесту. 

У минулому місяці спостерігалося відносне зниження рівня насильства і протестів. Але після того, як Пекін і міські лідери відмовилися від подальших поступок, у різдвяний період поновилися мітинги і зіткнення.

Нагадаємо, поліція у Гонконгу затримала щонайменше 310 учасників протестів за три дні.

Окрім цього, влада Гонконга звинуватила протестувальників у "псуванні Різдва". 

Зазначимо, протести у Гонконзі тривають ще з весни 2019 року. Спочатку протести були спровоковані спробою схвалити екстрадицію у материковий Китай. З тих пір вони набули антикитайського характеру загалом. Серед вимог, висунутих учасниками протесту, - розслідування дій поліції, амністія більш ніж 6000 затриманих і право обрати лідера Гонконгу.

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