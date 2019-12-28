Поліція Гонконгу затримала 15 осіб під час нових акцій протесту

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Поліція Гонконгу затримала щонайменше 15 осіб під час зіткнень в суботу з десятками продемократично налаштованих протестувальників, які напали на торговий центр недалеко від кордону з Китаєм, щоб влаштувати демонстрацію проти туристів і покупців з материка. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.