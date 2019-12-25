Влада Гонконга звинуватила протестувальників у "псуванні Різдва"

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Антиурядові протести в Гонконзі не припиняються й на Різдво. В середу демонстранти пройшлись торговими центрами міста, прикрашеними до свят. Дехто з них, попри вже традиційний чорний одяг та маски, був одягнутий в костюми Санта Клауса, а кафе в одному з туристичних районів міста влаштувало святкову різдвяну вечерю для демонстрантів. Про це пише Голос Америки, передає УНН.