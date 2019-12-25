Власти Гонконга обвинили протестующих в "порче Рождества"

В некоторых торговых центрах произошли столкновения с полицией, стражи порядка применили слезоточивый газ. Впрочем, прошло без массовых столкновений.

“Конфронтация ожидаемая — нет различия, что это Рождество, — сказал в комментарии Reuters один из демонстрантов, — Я разочарован, что правительство до сих пор не отвечает на одно из наших требований. Мы продолжим выходить, даже если есть немного надежды”.

В то же время глава администрации Гонконга Керри Лам осудила действия протестующих, обвинив их в том, что они испортили праздник.

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“Многие члены общины и туристы, приехавшие в Гонконг, были естественно разочарованы, что их празднования накануне Рождества были разрушен группой безответственных и эгоистических мятежников. Такие незаконные действия не только подавили праздничное настроение, но и негативно повлияли на местный бизнес. Правительство постарается сделать все возможное, чтобы поддерживать закон и правопорядок, и восстановить мир в Гонконге”, — написала Лам на своей странице в Facebook.

Протесты в Гонконге продолжаются еще с весны 2019 года. Они начались в знак несогласия с законом, который позволяет экстрадиции из Гонконга в материковый Китай, и в целом получили антикитайского характера. Впоследствии скандальный закон временно отозвали, однако протестующие требуют его отмены в принципе.