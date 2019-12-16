Поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингарів у Гонконзі

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Поліція Гонконгу у понеділок, 16 грудня, повідомила, що до антиурядових демонстрантів був застосований сльозогінний газ перед запланованою зустріччю у Пекіні між главою регіону Керрі Лам і лідером КНР Сі Цзіньпінем. Про це передає "Радіо свобода", інформує УНН.