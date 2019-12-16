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Поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингарів у Гонконзі

Поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингарів у Гонконзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Поліція Гонконгу у понеділок, 16 грудня, повідомила, що до антиурядових демонстрантів був застосований сльозогінний газ перед запланованою зустріччю у Пекіні між главою регіону Керрі Лам і лідером КНР Сі Цзіньпінем. Про це передає "Радіо свобода", інформує УНН.

"Минулої ночі сталося кілька сутичок поліції і протестувальників. Останні зібралися в торговельних центрах, а також підпалювали, перекривали дороги і розбивали світлофори молотками і кидали цеглу в силовиків...Протестувальники не виключають, що Лам на зустрічі з Сі Цзіньпіном може отримати від нього нові накази, що стосуються політичної кризи в Гонконгу, зокрема і щодо можливих змін у її кабінеті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, Керрі Лам заявила, що її пріоритетом є запобігання насильству та відновлення порядку за підтримки відкритого діалогу з громадськістю.

Нагадаємо, нова хвиля масових протестів у Гонконзі триває від червня цього року. Спочатку жителі протестували проти закону про екстрадицію на материковий Китай, який, на їхню думку, міг використовуватися проти дисидентів. Пізніше учасники протестів стали вимагати більшої незалежності від Китаю і проведення демократичних реформ. Вони також вимагають розслідування дій поліції під час протестів і амністії для заарештованих активістів.

"Акції часто переростали в сутички з поліцією. Співробітники правоохоронних органів неодноразово застосовували водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів. За весь час протестів були заарештовані близько шести тисяч людей. Одна людина загинула", - інформує видання.

Як повідомлялося раніше, вперше за останні тижні знову виникли сутички на вулицях Гонконгу.

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