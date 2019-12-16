Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Гонконге

"Прошлой ночью произошло несколько столкновений полиции и протестующих. Последние собрались в торговых центрах, а также поджигали, перекрывали дороги и разбивали светофоры молотками и бросали кирпичи в силовиков... Протестующие не исключают, что Лам на встрече с Си Цзиньпином может получить от него новые приказы, касающиеся политического кризиса в Гонконге, в том числе и относительно возможных изменений в ее кабинете", - говорится в сообщении.

Отмечается, Керри Лам заявила, что ее приоритетом является предотвращение насилия и восстановлению порядка при поддержке открытого диалога с общественностью.

Напомним, новая волна массовых протестов в Гонконге продолжается с июня этого года. Сначала жители протестовали против закона об экстрадиции на материковый Китай, который, по их мнению, мог использоваться против диссидентов. Позже участники протестов стали требовать большей независимости от Китая и проведения демократических реформ. Они также требуют расследования действий полиции во время протестов и амнистии для арестованных активистов.

"Акции часто перерастали в столкновения с полицией. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. За все время протестов были арестованы около шести тысяч человек. Один человек погиб", - информирует издание.

Как сообщалось ранее, впервые за последние недели вновь произошли столкновения на улицах Гонконга.