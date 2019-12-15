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Протести в Гонконгу: вперше за останні тижні знову виникли сутички

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Гонконгу під час протестів у неділю, 15 грудня, вперше за останні три тижні стались сутички. Демонстрації відбулись у різних містах району, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Поліція повідомила, що у деяких місцях протестувальники били вітрини, пошкодили кілька магазинів та ресторанів, а також підірвали димову бомбу. У відповідь правоохоронці застосували проти демонстрантів перцевий спрей, а також затримували протестувальників. 

Одночасно у місті відбувся проурядовий мітинг, на який вийшли близько тисячі людей. Вони засудили насильство під час протестів. Тим часом глава уряду Гонконгу Керрі Лам перебуває в Пекіні, де на 16 грудня запланована її зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в Гонконгу вже упродовж місяців тривають протести, які почалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю на запит Пекіна. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, частина з яких переростала у силове протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

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