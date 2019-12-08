Десятки тисяч протестуючих вийшли на новий мітинг у центрі Гонконгу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Десятки тисяч протестувальників вийшли на санкціоновану демонстрацію на північному узбережжі Гонконгу у неділю, повідомляє South China Morning Post, інформує УНН.
"Протестуючі вийшли на демонстрацію в елітному районі Козуей-Бей, де за традицією проходять антиурядові акції протесту вже майже півроку. Вони почали свій марш від парку Вікторія і мають намір пройти до Центрального району. Ця демонстрація є першою, починаючи з серпня, санкціонована адміністрацією. Очікується, що ближче до вечора до акції приєднається ще більше учасників", - йдеться у повідомленні.
Також у поліції заявили, що перед початком акції було заарештувано 11 осіб, у яких вилучили зброю, яку, як вважають правоохоронці, демонстранти могли використати під час протестів.
Як повідомлялося раніше, Китай запровадив санкції проти США через Гонконг.