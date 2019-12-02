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Китай запровадив санкції проти США

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Китай призупинив можливість потрапити у Гонконг американських військових кораблів і літаків і ввів санкції проти американських неурядових організації через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп підписав закон щодо Гонконгу. Про це УНН повідомляє з посиланням на South China Morning Post.

Прессекретар міністерства закордонних справ країни Хуа Чуньїн заявила, що Пекін призупинить розгляд запитів, зроблених військовими літаками і суднами США, після того, як Трамп підписав Гонконгський закон про права людини і демократію, який дозволяє Вашингтону вводити санкції щодо посадових осіб, які порушують права людини у Гонконзі.

Хуа також сказала, що Китай ввів санкції проти НГО, зокрема Human Rights Watch, за підтримку "насильницьких дій" у Гонконзі.

Серед інших НГО, які потрапили під санкції, - National Endowment for Democracy (Національний фонд демократії), National Democratic Institute for International Affairs (Національний демократичний інститут з міжнародних питань), International Republican Institute (Міжнародний республіканський інститут) і Freedom House.

"Існує багато доказів того, що ці НГО підтримували антикитайські сили для створення хаосу в Гонконзі і заохочували їх до скоєння екстремальних насильницьких злочинних дій і сепаратистської діяльності щодо "незалежності Гонконгу", - сказала вона.

Китай закликав Сполучені Штати припинити втручатися в справи Гонконгу.

Нагадаємо, у вересні тисячі протестувальників у Гонконзі закликали Трампа "звільнити" місто.

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