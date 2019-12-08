Десятки тысяч протестующих вышли на новый митинг в центре Гонконга

"Протестующие вышли на демонстрацию в элитном районе Козуэй-Бэй, где по традиции проходят антиправительственные акции протеста уже почти полгода. Они начали свой марш от парка Виктория и намерены пройти к Центральному району. Эта демонстрация является первой, начиная с августа, санкционированная администрацией. Ожидается, что ближе к вечеру к акции присоединится еще больше участников", - говорится в сообщении.

Также в полиции заявили, что перед началом акции было арестовано 11 человек, у которых изъяли оружие, которое, как считают правоохранители, демонстранты могли использовать во время протестов.

Как сообщалось ранее, Китай ввел санкции против США через Гонконг.