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У Гонконгу за три дні затримали понад 300 учасників протесту

У Гонконгу за три дні затримали понад 300 учасників протесту

Київ • УНН

 • 8936 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Поліція у Гонконгу затримала щонайменше 310 учасників протестів за останні три дні. Про це повідомила газета South China Morning Post, передає УНН.

"Поліція повідомила, що затримали понад 310 учасників протесту в період з вівторка по четвер, з них 165 - у переддень Різдва, в тому числі 105 біля штаб-квартири сил в Ван Чай, за підозрою в участі в незаконних зборах", - повідомляє видання.

Антиурядові протестувальники у Гонконгу в четвер завершили третій день різдвяних демонстрацій і зіткнень з поліцією і пообіцяли повернутися на вулиці на новий масовий мітинг 1 січня.

Нагадаємо, влада Гонконга звинуватила протестувальників у "псуванні Різдва".

Протести у Гонконзі тривають ще з весни 2019 року. Вони почались на знак незгоди із законом, який дозволяє екстрадицію з Гонконгу у материковий Китай, і загалом набули антикитайського характеру. Згодом скандальний закон тимчасово відкликали, однак протестувальники вимагають його скасування в принципі.

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