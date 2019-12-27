У Гонконгу за три дні затримали понад 300 учасників протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Поліція у Гонконгу затримала щонайменше 310 учасників протестів за останні три дні. Про це повідомила газета South China Morning Post, передає УНН.
"Поліція повідомила, що затримали понад 310 учасників протесту в період з вівторка по четвер, з них 165 - у переддень Різдва, в тому числі 105 біля штаб-квартири сил в Ван Чай, за підозрою в участі в незаконних зборах", - повідомляє видання.
Антиурядові протестувальники у Гонконгу в четвер завершили третій день різдвяних демонстрацій і зіткнень з поліцією і пообіцяли повернутися на вулиці на новий масовий мітинг 1 січня.
Нагадаємо, влада Гонконга звинуватила протестувальників у "псуванні Різдва".
Протести у Гонконзі тривають ще з весни 2019 року. Вони почались на знак незгоди із законом, який дозволяє екстрадицію з Гонконгу у материковий Китай, і загалом набули антикитайського характеру. Згодом скандальний закон тимчасово відкликали, однак протестувальники вимагають його скасування в принципі.