В Гонконге за три дня задержали более 300 протестующих

"Полиция сообщила, что задержали более 310 протестующих в период со вторника по четверг, из них 165 - в канун Рождества, в том числе 105 у штаб-квартиры сил в Ван Чай, по подозрению в участии в незаконных собраниях", - сообщает издание.

Антиправительственные протестующие в Гонконге в четверг завершили третий день рождественских демонстраций и столкновений с полицией и пообещали вернуться на улицы на новый массовый митинг 1 января.

Напомним, власти Гонконга обвинилт протестующих в "порче Рождества".

Протесты в Гонконге продолжаются еще с весны 2019 года. Они начались в знак несогласия с законом, который позволяет экстрадицию из Гонконга в материковый Китай, и в целом обрели антикитайский характер. Впоследствии скандальный закон временно отозвали, однако протестующие требуют его отмены в принципе.