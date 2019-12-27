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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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В Гонконге за три дня задержали более 300 протестующих

В Гонконге за три дня задержали более 300 протестующих

Киев  •  УНН

 • 8936 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Полиция в Гонконге задержала по меньшей мере 310 участников протестов за последние три дня. Об этом сообщила газета South China Morning Post, передает УНН.

"Полиция сообщила, что задержали более 310 протестующих в период со вторника по четверг, из них 165 - в канун Рождества, в том числе 105 у штаб-квартиры сил в Ван Чай, по подозрению в участии в незаконных собраниях", - сообщает издание.

Антиправительственные протестующие в Гонконге в четверг завершили третий день рождественских демонстраций и столкновений с полицией и пообещали вернуться на улицы на новый массовый митинг 1 января.

Напомним, власти Гонконга обвинилт протестующих в "порче Рождества".

Протесты в Гонконге продолжаются еще с весны 2019 года. Они начались в знак несогласия с законом, который позволяет экстрадицию из Гонконга в материковый Китай, и в целом обрели антикитайский характер. Впоследствии скандальный закон временно отозвали, однако протестующие требуют его отмены в принципе.

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