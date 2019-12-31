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У новорічну ніч поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів у Гонконгу

У новорічну ніч поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів у Гонконгу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Поліція Гонконгу застосувала у новорічну ніч сльозогінний газ для розгону груп демонстрантів, які влаштували неузгоджені акції протесту. Про це повідомляє УНН з посиланням на RTHK.

Радикали в масках з числа молоді зібралися в районі Монг Кок в материковій частині міста. Вони зайняли проїжджу частину, намагалися зводити барикади, розбивали світлофори.

Нагадаємо, поліція Гонконгу затримала щонайменше 15 осіб під час зіткнень в суботу з десятками продемократично налаштованих протестувальників, які напали на торговий центр недалеко від кордону з Китаєм, щоб влаштувати демонстрацію проти туристів і покупців з материка.

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