У новорічну ніч поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів у Гонконгу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Поліція Гонконгу застосувала у новорічну ніч сльозогінний газ для розгону груп демонстрантів, які влаштували неузгоджені акції протесту. Про це повідомляє УНН з посиланням на RTHK.
Радикали в масках з числа молоді зібралися в районі Монг Кок в материковій частині міста. Вони зайняли проїжджу частину, намагалися зводити барикади, розбивали світлофори.
Нагадаємо, поліція Гонконгу затримала щонайменше 15 осіб під час зіткнень в суботу з десятками продемократично налаштованих протестувальників, які напали на торговий центр недалеко від кордону з Китаєм, щоб влаштувати демонстрацію проти туристів і покупців з материка.