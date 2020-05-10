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Жителі Гонконгу вийшли на антиурядовий страйк попри коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Попри небезпеку зараження коронавірусом, сотні людей вийшли на вулиці Гонконгу, щоб висловити свою незгоду з діями уряду. Серед заарештованих поліцією є 12-річна дівчинка, передає УНН із посиланням на DW.

Жителі Гонконгу вийшли на антиурядовий страйк попри коронавірус

У Гонконзі сотні людей у неділю, 10 травня, протестують проти політики уряду. Акції відбуваються одразу в кількох торговельних центрах. Під час демонстрацій поліція заарештувала щонайменше 11 осіб, серед яких 12-річна дівчинка.

Крім того, на кілька десятків людей накладені штрафи за порушення правил мінімальної дистанції, необхідної для стримування поширення коронавірусу. Згідно з чинними натепер правилами, у Гонконзі забороняється збиратися групами більше восьми осіб.

Під час антиурядових виступів демонстранти звинуватили владу у зловживанні заходами задля боротьби з пандемією COVID-19. На думку мітингарів, ці заходи застосовуються з метою обмеження громадянських свобод у Гонконзі. В одному з торговельних центрі співробітник поліції застосував перцевий спрей проти демонстрантів і журналістів після того, як в правоохоронців кинули пляшкою з водою.

Нагадаємо, в Гонконгу з весни 2019 року тривають протести, що почалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю. Відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, які часто переростали в насильницьке протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Як повідомляв УНН, у світі засудили китайські арешти активістів у Гонконзі.

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