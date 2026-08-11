Жителей Херсона предупредили о длительных отключениях электричества и воды из-за атак рф
Киев • УНН
В Херсоне из-за обесточивания возникли перебои с водоснабжением, вода подаётся по графикам. Энергетики работают над восстановлением сетей, однако существует угроза новых российских ударов.
Жителей Херсона и Херсонской области призвали быть готовыми к длительному отсутствию электроснабжения. Из-за обесточивания в Херсоне также возникли перебои с водоснабжением, сообщает УНН со ссылкой на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Подробности
В сети снижено давление, а в отдельных районах вода будет подаваться по графикам. Работают и пункты разлива питьевой воды. Энергетики работают над восстановлением сетей, однако постоянная угроза новых российских ударов влияет на темпы работ
Также начальник ОВА обратил внимание на важность сохранения стабильной связи.
От этого непосредственно зависит работа экстренных служб и возможность медиков, спасателей и полицейских оперативно реагировать на вызовы. Поэтому предусмотрели обеспечение базовых станций связи альтернативными источниками питания. Также напоминаю, что линии скорой помощи, ГСЧС и Национальной полиции работают круглосуточно
Во время заседания регионального штаба по оперативному реагированию и созданию надлежащих условий жизнедеятельности населения было принято решение перевести Пункты Несокрушимости на период обесточивания на круглосуточный режим работы.
Авиация рф атаковала критическую инфраструктуру Херсона, в городе перебои со светом и водой10.08.2026, 22:04 • 2840 просмотров