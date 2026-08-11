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Жителей Херсона предупредили о длительных отключениях электричества и воды из-за атак рф

Киев • УНН

 • 1442 просмотра

В Херсоне из-за обесточивания возникли перебои с водоснабжением, вода подаётся по графикам. Энергетики работают над восстановлением сетей, однако существует угроза новых российских ударов.

Жителей Херсона предупредили о длительных отключениях электричества и воды из-за атак рф
Фото: t.me/olexandrprokudin

Жителей Херсона и Херсонской области призвали быть готовыми к длительному отсутствию электроснабжения. Из-за обесточивания в Херсоне также возникли перебои с водоснабжением, сообщает УНН со ссылкой на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Подробности

В сети снижено давление, а в отдельных районах вода будет подаваться по графикам. Работают и пункты разлива питьевой воды. Энергетики работают над восстановлением сетей, однако постоянная угроза новых российских ударов влияет на темпы работ

- говорится в сообщении Прокудина.

Также начальник ОВА обратил внимание на важность сохранения стабильной связи.

От этого непосредственно зависит работа экстренных служб и возможность медиков, спасателей и полицейских оперативно реагировать на вызовы. Поэтому предусмотрели обеспечение базовых станций связи альтернативными источниками питания. Также напоминаю, что линии скорой помощи, ГСЧС и Национальной полиции работают круглосуточно

- подчеркнул Прокудин.

Во время заседания регионального штаба по оперативному реагированию и созданию надлежащих условий жизнедеятельности населения было принято решение перевести Пункты Несокрушимости на период обесточивания на круглосуточный режим работы.

Авиация рф атаковала критическую инфраструктуру Херсона, в городе перебои со светом и водой10.08.2026, 22:04 • 2840 просмотров

Евгений Устименко

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