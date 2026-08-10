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Авиация рф атаковала критическую инфраструктуру Херсона, в городе перебои со светом и водой

Киев • УНН

 • 1798 просмотра

Враг с воздуха атаковал критическую инфраструктуру Херсона. По всему городу наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, частично обесточены три района.

Авиация рф атаковала критическую инфраструктуру Херсона, в городе перебои со светом и водой

Враг атаковал с воздуха критическую инфраструктуру Херсона, в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением, которые наблюдаются по всему городу. Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает УНН.

Российские террористы в очередной раз цинично атаковали с воздуха критическую инфраструктуру нашей громады. В результате авиаударов перебои с электро- и водоснабжением наблюдаются по всему городу. Частично обесточены Центральный, Днепровский и Корабельный районы Херсона 

- сообщил Шанько.

По его словам, специалисты изучают масштабы разрушений и объемы аварийно-восстановительных работ.

россияне получили приказ о «свободной охоте» на автотранспорт в Херсонской области — ОВА 08.08.26, 17:01 • 7589 просмотров

Антонина Туманова

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