Киев • УНН
55-летний житель Лубенской общины задержан по подозрению в сексуальном насилии над малолетним ребенком. Следователи готовят ходатайство о содержании подозреваемого под стражей.
В Полтавской области мужчину заподозрили в совершении сексуального насилия в отношении маленького ребенка. Следователи полиции готовят ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения. Пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Полтавской области.
Детали
В Полтавской области полицейские задержали 55-летнего жителя Лубенской общины, который подозревается в совершении сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка. В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия.
Мужчина задержан и сообщено о досудебном расследовании по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 153 (Сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины.
Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении и готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей
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