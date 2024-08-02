В Полтавской области мужчину заподозрили в совершении сексуального насилия в отношении маленького ребенка. Следователи полиции готовят ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения. Пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Полтавской области.

Детали

В Полтавской области полицейские задержали 55-летнего жителя Лубенской общины, который подозревается в совершении сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка. В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия.

Мужчина задержан и сообщено о досудебном расследовании по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 153 (Сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины.

Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении и готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей - говорится в заметке.

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