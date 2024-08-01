Британская полиция предъявила 17-летнему подростку обвинение в убийстве трех девочек в результате ножевого нападения в Саутпорте. Пишет УНН со ссылкой Reuters и Sky News.

Детали

Британская полиция предъявила 17-летнему подростку обвинения в убийстве трех девочек и 10 эпизодах покушения на убийство в результате нападения с ножом на летнем танцевальном классе

Подросток, имя которого не называется из-за его возраста, предстанет в четверг перед магистратским судом Ливерпуля в связи с инцидентом, произошедшим в понедельник в летнем лагере для детей в приморском городе Саутпорт на мероприятии "йога и танцевальный мастер-класс Тейлор Свифт".

Две девочки шести и семи лет были опознаны как первые жертвы нападения с ножом незадолго до полудня понедельника. Третьей жертвой ужасного нападения с ножом в Саутпорте стала португальская девушка по имени Алиса Агиар

На данный момент известно, что еще пятеро детей и двое взрослых находятся в больнице.

В среду в Лондоне тысячи людей собрались возле резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, скандируя "Спасите наших детей", "Мы хотим вернуть нашу страну" и "Остановите лодки".

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Полиция заявила, что нападение не было связано с терроризмом и что подозреваемый родился в Великобритании, что опровергло предположения о его происхождении.

Начальник полиции Мерсисайда Серена Кеннеди сообщила, что подозреваемый был родом из Бэнкса, Ланкашир, и родом из Кардиффа, Уэльс. Шериф объяснил, что подозреваемый был вооружен ножом, когда вошел в школу Саутпорта, но не сообщил никаких дополнительных подробностей о нем

Премьер-министр Стармер и другие официальные лица посетили место нападения во вторник, отдав дань памяти жертвам и поблагодарив бригады экстренной помощи, прибывшие на место происшествия.

Дополнение

Саутпорт - небольшой прибрежный городок и популярное место летнего отдыха для семей.

Многие жители района и всей страны были в недоумении и растеряности, узнав о случившемся, однако также решительно осудили насилие.

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