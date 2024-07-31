Киев • УНН
Игорь Сулима, единственный адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, подал апелляцию на постановление суда о содержании под стражей без залога. Он просил суд о более мягкой мере пресечения - круглосуточном домашнем аресте.
Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, Игорь Сулима подал апелляцию на постановление суда о мере пресечения. Об этом адвокат сообщил в коментарии для "Супільне", передает УНН.
Детали
Отмечается, что мужчина подал апелляцию на постановление суда о мере пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
Кроме того, Сулима опроверг информацию, которую оставили в соцсетях, что к делу привлечены и другие адвокаты.
Я должен это отрицать и сообщить, что я единственный адвокат подозреваемого. Со мной заключили контракт, о других защитниках в деле речь не идет
Дополнение
Во время заседания адвокат попросил суд о более мягкой мере пресечения, а именно - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства защиты.
Аргументировал это тем, что "еще не проведена ни одна экспертиза, которая бы идентифицировала моего подзащитного с тем лицом, которое видела вся страна на фотоснимках".
Напомним,
19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.
Впоследствии, 25 июля, в Днепре задержали 18-летнего мужчину, который вероятно причастен к убийству языковеда. На следующий день, правоохранители сообщили о подозрении 18-летнему Вячеславу Зинченко в убийстве Ирины Фарион.
Также суд отправил парня под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога.