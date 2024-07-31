Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, Игорь Сулима подал апелляцию на постановление суда о мере пресечения. Об этом адвокат сообщил в коментарии для "Супільне", передает УНН.

Детали

Отмечается, что мужчина подал апелляцию на постановление суда о мере пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Кроме того, Сулима опроверг информацию, которую оставили в соцсетях, что к делу привлечены и другие адвокаты.

Я должен это отрицать и сообщить, что я единственный адвокат подозреваемого. Со мной заключили контракт, о других защитниках в деле речь не идет - подчеркивает Сулима.

Дополнение

Во время заседания адвокат попросил суд о более мягкой мере пресечения, а именно - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства защиты.

Аргументировал это тем, что "еще не проведена ни одна экспертиза, которая бы идентифицировала моего подзащитного с тем лицом, которое видела вся страна на фотоснимках".

Напомним,

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Впоследствии, 25 июля, в Днепре задержали 18-летнего мужчину, который вероятно причастен к убийству языковеда. На следующий день, правоохранители сообщили о подозрении 18-летнему Вячеславу Зинченко в убийстве Ирины Фарион.

Также суд отправил парня под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога.