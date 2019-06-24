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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Житель Кировоградской области погиб, упав в выгребную яму

Киев • УНН

 • 12961 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 июня. УНН. В Новгородковском районе спасатели достали тело мужчины 1979 года рождения с выгребной ямы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС области, пишет УНН.

Житель Кировоградской области погиб, упав в выгребную яму

23 июня в 20:48 в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что в селе Верблюжка Новгородковского района надо достать тело мужчины с выгребной ямы.

Спасатели 27 Государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место вызова, получили тело погибшего мужчины 1979 года рождения.

Стоит напомнить, что патрульные полицейские обнаружили водителя, содержание алкоголя в крови которого превышал норму в 22 раза. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

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