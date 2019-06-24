Житель Кіровоградщини загинув, упавши у вигрібну яму
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 червня. УНН. У Новгородківському районі рятувальники дістали тіло чоловіка 1979 року народження з вигрібної ями. Про це поінформували в прес-службі управління ДСНС області, пише УНН.
23 червня о 20:48 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в селі Верблюжка Новгородківського району треба дістати тіло чоловіка з вигрібної ями.
Рятувальники 27 Державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на місце виклику, дістали тіло загиблого чоловіка 1979 року народження.
Варто нагадати, що патрульні поліцейські виявили водія, вміст алкоголю в крові якого перевищував норму в 22 рази. Про це поінформували в прес-службі патрульної поліції.