На Кіровоградщині впіймали водія з рекордним перевищенням вмісту алкоголю в крові
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 червня. УНН. Патрульні поліцейські виявили водія, вміст алкоголю в крові якого перевищував норму в 22 рази. Про це поінформували в прес-службі патрульної поліції, передає УНН.
Так, під час патрулювання автодороги М-12 (Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка) поліцейські зупинили автомобіль "Москвич М-408", водій якого порушив правила дорожнього руху.
При перевірці документів патрульні виявили у водія ознаки сп’яніння. Він не заперечував, що вживав алкогольні напої, та погодився пройти огляд на місці.
Вміст алкоголю у крові чоловіка становив 4,48 проміле, що більш ніж у 22 рази перевищувало допустиму норму.
За керування напідпитку на 54-річного водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.
Нагадаємо, нетверезий водій на автомобілі в'їхав у будинок в Івано-Франківську.
Раніше п'яний водій у Харкові зіткнувся з двома автомобілями, з парканом, а потім виїхав на узбіччя. Алкотестер показав, що вміст алкоголю в крові чоловіка перевищував допустиму норму у 12 разів.