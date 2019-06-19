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В Кировоградской области поймали водителя с рекордным превышением содержания алкоголя в крови

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 июня. УНН. Патрульные полицейские обнаружили водителя, содержание алкоголя в крови которого превышал норму в 22 раза. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает УНН.

В Кировоградской области поймали водителя с рекордным превышением содержания алкоголя в крови

Так, во время патрулирования автодороги М-12 (Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка) полицейские остановили автомобиль "Москвич М-408", водитель которого нарушил правила дорожного движения.

При проверке документов патрульные обнаружили у водителя признаки опьянения. Он не отрицал, что употреблял алкогольные напитки, и согласился пройти освидетельствование на месте.

Содержание алкоголя в крови мужчины составлял 4,48 промилле, что более чем в 22 раза превышало допустимую норму.

За управление в нетрезвом на 54-летнего водителя патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Напомним, нетрезвый водитель на автомобиле въехал в дом в Ивано-Франковске.

Ранее пьяный водитель в Харькове столкнулся с двумя автомобилями, с забором, а потом выехал на обочину. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в крови мужчины превышал допустимую норму в 12 раз.

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