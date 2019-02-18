"Жирона" прервала победную серию "Реала"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Во встрече 24 тура Примеры гранд испанской Примеры мадридский "Реал" дома потерпел поражение от "Жироны", передает корреспондент УНН.
В середине тайма записные фавориты открыли счет на табло. Навес со штрафного от Крооса нашел Казимеро - бразилец головой переправил игровой снаряде до цели.
Зато во второй части баталии гости сумели переломить ход событий. За игру рукой в собственной штрафной зоне Серхио Рамоса "Жирона" заработала право на пробитие пенальти, который реализовал Стуани - 1:1. На 75 минуте победный гол оформил на добивании Порту - 1:2.
Добавим, что у "Реала" прервалась 5-матчевая победная серия. Сейчас клуб набрал 45 очков - 3 место.