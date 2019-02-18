"Жирона" перервала переможну серію "Реалу"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У зустрічі 24 туру Прімери гранд іспанської Прімери мадридський "Реал" вдома зазнав поразки від "Жирони", передає кореспондент УНН.
В середині тайму записні фаворити відкрили рахунок на табло. Навіс зі штрафного від Крооса знайшов Казімеро – бразилець головою переправив ігровий снаряді до цілі.
Натомість у другій частині баталії гості зуміли переломити хід подій. За гру рукою у власній карній зоні Серхіо Рамоса "Жирона" заробила право на пробиття пенальті, який реалізував Стуані – 1:1. На 75 хвилині переможний гол оформив на добиванні Порту – 1:2.
Додамо, що у "Реала" перервалася 5-матчева переможна серія. Наразі клуб набрав 45 очок – 3 місце.