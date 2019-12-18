Женщине, которая заморила голодом годовалого сына, отменили приговор

"Прокуратура города Киева в апелляционной инстанции добилась отмены приговора суда первой инстанции, которым женщина, которая заморила голодом 1-летнего сына, приговорена к 8 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Так, суд первой инстанции не нашел оснований считать действия обвиняемой как умышленное убийство малолетнего ребенка, а квалифицировал их как оставление в опасности. По этой статье суд назначил горе-матери наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Категорически не соглашаясь с квалификацией преступления и с назначенным наказанием за его мягкость, столичная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокурора Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

Кроме того, на этом же заседании Киевский апелляционный суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в октябре 2018 года женщине продлили арест.