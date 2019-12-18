Жінці, яка заморила голодом однорічного сина, скасували вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. За апеляцією прокуратури суд скасував вирок киянці, яка заморила голодом свого однорічного сина. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.
"Прокуратура міста Києва в апеляційній інстанції домоглася скасування вироку суду першої інстанції, яким жінку, яка заморила голодом 1-річного сина, засуджено до 8 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Так, суд першої інстанції не знайшов підстав вважати дії обвинуваченої як умисне вбивство малолітньої дитини, а кваліфікував їх як залишення у небезпеці. За цієї статтею суд призначив горе-матері покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
Категорично не погоджуючись з кваліфікацією злочину та з призначеним покаранням через його м'якість, столична прокуратура оскаржила вирок в апеляційному порядку.
За результатом розгляду апеляційної скарги прокурора Київський апеляційний суд скасував вирок Голосіївського райсуду столиці, а кримінальне провадження направив на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суду.
Крім того, на цьому ж засіданні Київський апеляційний суд продовжив обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року жінці подовжили арешт.