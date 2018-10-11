Заморила голодом сина: киянці продовжили арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У четвер, 11 жовтня 2018 року, в Голосіївському райсуді м. Києва відбулося чергове засідання у справі щодо 22–річної киянки, яка обвинувачується в умисному вбивстві малолітньої дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури м. Києва.
Під час засідання суд задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №1 та продовжив термін утримання під вартою обвинуваченої ще 2 місяці, до 10 грудня 2018 року.
На цьому ж засіданні суд планував допитати трьох свідків (цивільного чоловіка обвинуваченої, його матір та бабусю). Однак вказані свідки не з’явилися в суд, не повідомивши про причину неявки.
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Про дату наступного засідання суд повідомить додатково.
Нагадаємо, у грудні 2016 року уродженка Миколаївської області на 11 днів залишила без їжі та води у зачиненій квартирі однорічного сина та 2-річну доньку. Хлопчик помер, а дівчинку виявили у непритомному стані.
За результатами розслідування дії матері кваліфіковано як умисне вбивство малолітньої дитини (п.2 ч. 2 ст. 115 КК України). За вчинене їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.