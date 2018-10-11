Заморила голодом сина: киянці продовжили арешт

Під час засідання суд задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №1 та продовжив термін утримання під вартою обвинуваченої ще 2 місяці, до 10 грудня 2018 року.



На цьому ж засіданні суд планував допитати трьох свідків (цивільного чоловіка обвинуваченої, його матір та бабусю). Однак вказані свідки не з’явилися в суд, не повідомивши про причину неявки.



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Про дату наступного засідання суд повідомить додатково.



Нагадаємо, у грудні 2016 року уродженка Миколаївської області на 11 днів залишила без їжі та води у зачиненій квартирі однорічного сина та 2-річну доньку. Хлопчик помер, а дівчинку виявили у непритомному стані.



За результатами розслідування дії матері кваліфіковано як умисне вбивство малолітньої дитини (п.2 ч. 2 ст. 115 КК України). За вчинене їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.